4o Συνέδριο Cyber Greece 2024: Η κυβερνοασφάλεια προσφέρεται για πολιτική συναίνεση

Την πεποίθηση ότι ο χώρος της κυβερνοασφάλειας προσφέρεται για πολιτικές συναινέσεις, εξέφρασε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην ενότητα «Κυβερνοπολιτικές: Ένας λόγος για ενότητα;», στο 4ο Συνένδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.