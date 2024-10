4ο Συνέδριο Cyber Greece 2024: Redefining Cyber Resilience

Η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024, στο Grand Hyatt Athens το συνέδριο με τίτλο «CYBER 2024: Redefining Cyber Resilience / Επαναπροσδιορίζοντας την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο».