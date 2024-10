4o Συνέδριο Cyber Greece 2024: Το «τείχος» ασφάλειας και η νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο

Για τους τρόπους αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων της συνεχώς αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, μίλησαν οι συμμετέχοντες του πάνελ «Προκλήσεις Συμμόρφωσης & Στρατηγικές για την Εξασφάλιση της Κυβερνοανθεκτικότητας», στο 4ο Συνέδριο Cyber Greece που συνδιοργανώνουν η next is now και η Dome Consulting Firm.