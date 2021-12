5 Βραβεία για τη l’artigiano στα φετινά Estia Awards!

Η σημαντικότερη επιβράβευση για τη l’artigiano και όλους τους συνεργάτες ήρθε μέσα από την πρώτη θέση του βάθρου στην κατηγορία Best in Pizza για το 2022. Φυσικά, οι Χρυσές διακρίσεις του brand συνεχίστηκαν με τη σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Share The Love” να κατακτά το «χρυσό» στην κατηγορία Social Responsibility, τις πλούσιες και εύγεστες vegan προτάσεις να παίρνουν την «πρωτιά» στην κατηγορία Vegetarian, Vegan & Raw Food και το πρόσφατο κατάστημα της Ακρόπολης να ανακηρύσσεται χρυσόστην κατηγορία Interior Design / Flagship Store. Επιπλέον, η l’artigiano απέσπασε ασημένια διάκριση στην κατηγορία Online Delivery & Special Deals των EstiaAwards.