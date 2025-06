5ο ELPIDA Summer Festival στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» - Real.gr

Τρεις μαγικές ημέρες γεμάτες από παιχνίδι, μουσική, χορό, αθλήματα και δημιουργικά εργαστήρια έζησαν οι μικροί ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» στο πλαίσιο του 5ου ELPIDA Summer Festival, που πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», και συγκεκριμένα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Σωματείου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2025, στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.

Μεγάλοι Έλληνες αθλητές στήριξαν το 5ο Summer Festival

Στο πλευρό των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ βρέθηκε για ακόμα μια χρονιά ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025 επισκέφθηκε το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων, μαζί με κορυφαίους Έλληνες αθλητές, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές και όλοι μαζί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στα παιδιά την εμπειρία του αθλητισμού και να τους χαρίσουν την αυτοπεποίθηση, το κουράγιο και τη δύναμη που έχουν τόσο πολύ ανάγκη.

Τον κύριο Βρούτση υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Μανώλης Παπασάββας και η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Νούλη Μανώλη, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου κυρίες Αθανασία Μαρινάκη, Βίκυ Φιλίππου και Ντόρα Δημοπούλου, καθώς και τον Επιστημονικό Διευθυντή του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ κύριο Στέλιο Γραφάκο και τον Υπεύθυνο της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας του Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ κύριο Δημήτρη Νάνη. Παρούσα και τις τρεις ημέρες του Φεστιβάλ ήταν και η Διευθύντρια του Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ κυρία Άννα Παναγοπούλου.

«Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη που συνεχίζει το θεάρεστο έργο της μητέρας της, αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη. Ένα έργο το οποίο αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα ζωής. Μας κάνει περήφανους, μας συγκινεί και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως με όλες μας τις δυνάμεις θα σταθούμε στο πλευρό αυτών των παιδιών» δήλωσε ο κύριος Βρούτσης.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στα ειδικά εργαστήρια αθλητικής παιδείας που ετοιμάστηκαν από την επικεφαλής του προγράμματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Ιλεάνα Κλοκώνη με βιωματική προσέγγιση σε αθλήματα όπως πυγμαχία, ρυθμική χαντμπολ, σοφτμπολ, πάλη και ακροβατικό διάδρομο με την καθοδήγηση γνωστών αθλητών.

Μοναδικές μελωδίες πλημμύρισαν το νοσοκομείο

Στο πλαίσιο του 5ο Καλοκαιρινού Φεστιβάλ, το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων πλημμύρισε από μουσική και μελωδίες χάρη στους αγαπημένους καλλιτέχνες που με μεγάλη ευαισθησία και αγάπη βρέθηκαν δίπλα στα παιδιά. Η κορυφαία Ελληνίδα μουσικός Ευανθία Ρεμπούτσικα με τις μοναδικές συνθέσεις και το βιολί της, άνοιξε την αγκαλιά της και χάρισε στα παιδιά μοναδικές στιγμές με την ξεχωριστή της ερμηνεία, όπως και οι Αναστασία και Πάνος Βλάχος που προσέφεραν στα παιδιά στιγμές χαράς. Παράλληλα, η Μπάντα και η Χορωδία του Δήμου Ερμιονίδας, το Ωδείο του Κολλεγίου Αθηνών και οι Νέοι Καλλιτέχνες του Katia Paschou Project έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την μουσική φωτίζοντας με χαμόγελο τα πρόσωπά τους.

Τα πιο αγαπημένα τηλεπαιχνίδια για τα παιδιά της Ελπίδας

Τα πιο αγαπημένα παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης μεταφέρθηκαν στο Ογκολογικό Νοσοκομείο, ειδικά για το 5ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τον Τροχό της Τύχης και ο Θάνος Κιούσης με το 5Χ5 έδωσαν το «παρών» στο Ογκολογικό Νοσοκομείο για να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους μικρούς ασθενείς.

Οι αγαπημένες ταινίες της Disney για τα παιδιά της Ελπίδας

Κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ, οι μικροί ήρωες της ΕΛΠΙΔΑΣ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένες ταινίες της Disney, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Αμφιθεάτρου του Νοσοκομείου, και συγκεκριμένα το Λίλο&Στιτς, την Χιονάτη αλλά και την ολοκαίνουρια ταινία ΕΛΙΟ σε πρώτη προβολή!

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, κος Γιάννης Βρούτσης με τους εθελοντές

του Summer Festival και τον Δρ. Στέλιο Γραφάκο, τον κύριο Μανώλη Παπασάββα, την

κα. Βίκυ Φιλίππου

Πρόγραμμα γεμάτο με πρωτότυπες δράσεις

Παράλληλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρωτότυπες εικαστικές και καλλιτεχνικές δράσεις του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, του Μουσείου Αλέκου Φασιανού και του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, να κάνουν κατασκευές και χειροτεχνίες με την εικαστική θεραπεύτρια και ζωγράφο Χριστίνα Φυτιλή και το Δημιουργικό Εργαστήριο Crafts by Stavy, να ζωγραφίσουν καπέλα με τη Ζήνα Γλου, να παίξουν το «παιχνίδι των εντυπώσεων» με τις Ελένη Τσαλδίρη και Βασιλική Σιάντη, να έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του βιβλίου μαζί με τη συγγραφέα Μαρίνα Γιώτη, να δημιουργήσουν μοναδικά γλυκίσματα με την καθοδήγηση του pastry chef Δημήτρη Οικονομίδη, να παρακολουθήσουν θέατρο σκιών από τον θίασο του Ηλία Καρέλλα, αλλά και μοναδικά ακροβατικά από την ομάδα LILAL AND DANCE AND AERIAL ACROBATICS, να έρθουν σε επαφή με τον μοναδικό κόσμο των μελισσών με τα εργαστήρια της APIVITA, να συνεργαστούν μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες με την λογοθεραπεύτρια Ευγενία Λαφιώτη και το MGM Sports, αλλά και να κάνουν μοναδικές διαδρομές με το «Τρενάκι της ΕΛΠΙΔΑΣ» που πραγματοποιούσε δρομολόγια στους χώρους του Νοσοκομείου!

Στο πλευρό του Σωματείου ήταν για ακόμα μια χρονιά το ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ αλλά και το ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ που προσέφεραν μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά.

Χορηγοί υποστηρικτές της δράσης

Το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές του 5ου ELPIDA Summer Festival, και συγκεκριμένα: MARITA Hellas SA, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Pacchetto di Capanna, Goldfish, Μπουγατσάδικο SANTE, EuroCatering Α.Ε. Φρεσκούλης, Coca Cola 3E, DIMELLO, METROPOLITAN GENERAL,The WaltDisney Company Greece, KριΚρι, Dream Light, Ecomagination action parties, Dream Tent, G4S Security, NANOS fireworks, StyleBox, Creaation Event Rentals, The Christmas Factory, DreamStar Event Agency, Kinderparty entertainment, Patras Med iGEM 2025, Peristeri Boxing Club, SuperHeroes GR, Φυσική Κίνηση -Εμρής Γκιόκας, , Μάγος Skyman.