Τροχαίο στους Αντιφιλίππους Καβάλας: Σκοτώθηκε παλαίμαχος ποδοσφαιριστής - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο χωριό Αντιφίλιπποι του Δήμου Παγγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Η οδηγός του ενός τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαινε ο παλιός ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καβάλας αλλά ήταν αργά, ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο Τάσος Νικόπουλος αγωνίστηκε στα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, είχε στη συνέχεια κυρίως στον Ορφέα σπουδαία παρουσία ενώ φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Ν. Π.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Την 10-8-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες, στην επαρχιακή οδό Καβάλας – Σερρών, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 59χρονη ημεδαπή εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιοματωπικά με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 73χρονου και τον τραυματισμό της 59χρονης, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παγγαίου.