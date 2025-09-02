Κόρινθος: Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό - Real.gr

Quantcast
Κόρινθος: Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος με τραύμα από μαχαίρι στον λαιμό

05:37, 02/09/2025
Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας 22χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι. Ο νεαρός βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και μέσα σε μια λίμνη αίματος, σύμφωνα με το Korinthostv.gr.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Κορίνθου δίνει μάχη για να κρατήσει στη ζωή τον 22χρονο.

Στο νοσοκομείο έσπευσε η αστυνομία και η ασφάλεια Κορίνθου όπου αυτή την ώρα γίνονται ανακρίσεις και έρευνες για το περιστατικό πώς συνέβη και πού.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Kορίνθου από το Λέχαιο Κορινθίας.

