Ηράκλειο: Χαοτικές κι επικίνδυνες καταστάσεις στους δρόμους έφεραν τα μπλόκα των κτηνοτρόφων - Real.gr

Οι κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό της πρόσβασης στο αεροδρόμιο "Ν. Καζαντζάκης".

Έναν πραγματικό εφιάλτη βιώνουν οδηγοί και τουρίστες που προσπαθούν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, εδώ και ώρα, μετά την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της πρόσβασης στο αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης”.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, μπλοκαρισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους με ουρές χιλιομέτρων, βρίσκονται για πάνω από 1,5 ώρα πολλοί οδηγοί, επαγγελματίες και τουρίστες με την υπομονή όλων να εξαντλείται… Είναι χαρακτηριστικό ότι εγκλωβισμένοι οδηγοί καταγγέλουν ότι βρίσκονται σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο και δεν ξέρουν τι να κάνουν, ενώ απεγνωσμένοι ταξιδιώτες λένε ότι χάνουν την πτήση τους ή την προλαβαίνουν οριακά!

Στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, πολλοί αναγκάστηκαν να επιλέξουν διαδρομές εντός της πόλης, όπως η λεωφόρος Ικάρου αλλά και από τη ΒΙΠΕ, με τον κόμβο Καλλιθέας, οδηγώντας σε απίστευτο μποτιλιάρισμα και εκεί!

Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες από την παλιά εθνική στο ύψος του Αρίνα με εκατοντάδες οχήματα να πηγαίνουν σημειωτόν, ενώ πολλοί οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στον δρόμο πριν το Αρίνα και στον ΒΟΑΚ από το ύψος των Γουρνών!

Μάλιστα υπήρξαν κι εκείνοι που έκαναν αναστροφή στην εθνική (!) πηγαίνοντας αντίθετα για να βγουν στην πλησιέστερη έξοδο ή και άλλοι που “έβγαιναν” από την Εθνική χρησιμοποιώντας την άνοδο προς τον ΒΟΑΚ