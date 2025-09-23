Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών - Real.gr

Τα νεαρής ηλικίας άτομα βλέποντας τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τράπηκαν σε φυγή.

Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε αλλοδαπούς σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, παρουσία πολιτών που έβλεπαν αποσβολωμένοι τα νεαρής ηλικίας άτομα να επιτίθενται το ένα στο άλλο, χρησιμοποιώντας ακόμα και ρόπαλα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακολούθησε κυνηγητό στα γύρω στενά ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, ενώ φαίνεται να υπήρξαν και κάποιοι μικροτραυματισμοί. Διερχόμενοι οδηγοί αυτοκινήτων που επικοινώνησαν με το patris.gr, είπαν ότι υπήρξαν και άτομα που βρίσκονταν αιμόφυρτα στο έδαφος, έχοντας δεχτεί χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι από ξύλα.

Πολίτες κάλεσαν την Αστυνομία και τέσσερις ομάδες της ΔΙΑΣ βρέθηκαν στην περιοχή αναζητώντας τους υπευθύνους.