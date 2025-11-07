Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου - Τι δήλωσαν - Real.gr

Βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δευτέρας (3/11), μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων.

Στο βίντεο διακρίνονται οι εμπλεκόμενοι να βγαίνουν από τα οχήματά τους. Αμέσως μετά, πίσω από τα σταθμευμένα οχήματα εκτυλίσσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο, με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του αφότου δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές.

Οι οδηγοί των δύο ΙΧ έκαναν «κόντρα» για αρκετά χιλιόμετρα. Στη συμβολή των οδών Αχαΐας και Ληλαντίων στη Χαλκίδα, ο οδηγός του ενός ΙΧ κλείνει τον δρόμο στο άλλο. Είναι λίγο πριν τις 11, βράδυ Δευτέρας. Οι επιβαίνοντες βγαίνουν από τα ΙΧ και αρχίζουν να συμπλέκονται με ρόπαλα και μαχαίρια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 20χρονος μεταφέρεται αιμόφυρτος στο νοσοκομείο και εγκαταλείπεται στην είσοδο, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του νοσοκομείου καταγράφει τρεις νεαρούς άνδρες να αποβιβάζουν τον τραυματία από ένα ΙΧ και να τρέπονται σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Φορούσαν κουκούλες. Κάποιοι κρατούσαν ρόπαλα. Ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο 20χρονος έφερε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο. Τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους τέσσερις εκ των συλληφθέντων

Οι Αρχές έχουν προσχωρήσει στη σύλληψη 8 ατόμων, ηλικίας 19 έως 30 ετών. Έχουν προηγηθεί έρευνες στα σπίτια και τα οχήματά τους, αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος καθώς και σε σημεία που οι ίδιοι υπέδειξαν. Τα ευρήματα είναι πλούσια. Αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένο σουγιά, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του μπέιζμπολ, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κηλίδες (πιθανώς αίματος), τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδο.

Τέσσερις εκ των κατηγορουμένων απολογήθηκαν για περίπου 6,5 ώρες στο δικαστικό μέγαρο Χαλκίδας. Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ο ένας πλημμεληματικού.

«Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε», δήλωσε στην απολογία του ένας εκ των συλληφθέντων.

«Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν», ανέφερε άλλος συλληφθέντας.

Μετά τις απολογίες τους τρεις εκ των συλληφθέντων κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ο ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αύριο, Σάββατο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες.