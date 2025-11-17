Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι πορείες για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ξεκίνησαν πριν από λίγο οι πορείες στη Θεσσαλονίκη για την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Η πρώτη μεγάλη πορεία ξεκίνησε έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, επί της οδού Εγνατία και στην κεφαλή της βρίσκονται όπως πάντα τα μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Ακολουθούν μέλη του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και του ΠΑΜΕ, φοιτητές του ΜΑΣ, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι και εργατικά σωματεία.

Με δικό τους μπλοκ συμμετέχουν, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Δημοκρατίας.

Οι διαδηλωτές κινούνται επί της οδού Εγνατία και μέσω της Εθνικής Αμύνης θα φτάσουν στην οδό Τσιμισκή, για να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία μπροστά από το Αμερικανικό Προξενείο.

Σε εξέλιξη και δεύτερη πορεία

Σε κοντινή απόσταση ακολουθεί δεύτερη πορεία με το μπλοκ της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς που επίσης ξεκίνησε από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Σε αυτό συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν τεθεί επί ποδός στο κέντρο της πόλης.