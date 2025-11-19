Στο έλεος της κακοκαιρίας η Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Δυτική Ελλάδα και κυρίως στην Ήπειρο η αδιάκοπη βροχόπτωση. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας βρίσκεται επί ποδός, ρίχνοντας στη μάχη 19 μηχανήματα έργου, ενώ σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται και οι δήμοι με τα δικά τους μηχανήματα και συνεργεία.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Ηγουμενίτσα, όπου καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους.

Σύμφωνα με το thespro.gr, μεγάλα ζητήματα υπήρξαν στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας, αμέσως μετά το χωριό Νέα Σελεύκεια. Το οδόστρωμα έχει καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία.

Παράλληλα, ο δρόμος προς Πλαταριά έκλεισε εντελώς, καθώς σε σημείο με εμφανή κακοτεχνία σχηματίστηκε λίμνη πάνω στην άσφαλτο από φερτά υλικά που πέρασαν μέσα από το κιγκλίδωμα.

Επιπλέον, μέσα στην πόλη της Ηγουμενίτσας, και συγκεκριμένα στην παραλιακή λεωφόρο, ακριβώς απέναντι από το Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, από φρεάτιο της ΔΕΥΑΗ άρχισαν να αναβλύζουν βοθρολύματα.

Από την άλλη, όπως αναφέρει το epiruspost, η δυσκολότερη κατάσταση καταγράφεται στον Δήμο Κόνιτσας, όπου η συνεχής βροχή έχει προκαλέσει πολλαπλές καταπτώσεις σε ορεινό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Σε αρκετά χωριά σημειώνονται διακοπές ρεύματος, με τις Υπηρεσίες να βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση.

Στα περισσότερα χωριά καταγράφονται προβλήματα από καταπτώσεις και κατολισθήσεις, ενώ ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν και στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης.

Κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες Ζαγορίου

Σε επιφυλακή τοπικές αρχές και πολιτική προστασία, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα, προκαλώντας προβλήματα.

Αργά το βράδυ, από τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι. Άμεση ήταν η επέμβαση μηχανήματος του Δήμου, που προχώρησε στο καθάρισμα του δρόμου.

Νωρίτερα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά τέσσερα άτομα.

Στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δύο κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.