Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι.Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής - Real.gr

Μία συγκινητική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Την εκδήλωση άνοιξε ο γιος του, Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για τον πατέρα του, αναδεικνύοντας τη σεμνότητα και το ήθος που χαρακτήριζαν τη ζωή και το έργο του. Στο καλλιτεχνικό μέρος, που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης, παρουσιάστηκαν κρητικά τραγούδια, εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού – στο οποίο είχε υπηρετήσει ο εκλιπών – καθώς και βίντεο με στιγμές της ζωής του.

Το «παρών» έδωσε πλήθος προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και πνευματικό κόσμο. Ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αλέξης Τσίπρας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς και δεκάδες νυν και πρώην υπουργοί, βουλευτές, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, άνθρωποι των ΜΜΕ και στενοί φίλοι της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας τη φιλανθρωπική δράση, το ήθος και τη σεμνότητα του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Όπως ανέφερε, «το μέγεθος και η αξία ενός ανθρώπου κρίνεται από την προσφορά του στην κοινωνία. Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ο εκλιπών «γνώριζε πως η προσφορά δεν πρέπει να γίνεται επιδεικτικά, αλλά λιτά, συχνά σιωπηλά και πάντα με ταπεινότητα και σοβαρότητα».

Ο κ. Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη του Βαρδινογιάννη προς τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ειδικά το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και στα Σώματα Ασφαλείας, μέσα από σημαντικές δωρεές. Τόνισε επίσης πως, παρότι διώχθηκε από τη δικτατορία για τις δημοκρατικές του πεποιθήσεις, στήριξε το Κίνημα του Ναυτικού και τους αξιωματικούς που αποκλείστηκαν τότε, προσφέροντάς τους εργασία και στήριξη.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην «Ελπίδα», το έργο ζωής της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που, όπως είπε, «έσωσε τη ζωή αμέτρητων παιδιών και χάρισε ζωή σε αμέτρητες οικογένειες». Η συμβολή του Βαρδή Βαρδινογιάννη στη στήριξη της «Ελπίδας» ανέδειξε, όπως επισήμανε, το μεγαλείο της ψυχής του και την πίστη του στην κοινωνική προσφορά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ακόμη ότι η εκδήλωση αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως κάλεσμα προς όλους όσοι έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν το παράδειγμα προσφοράς και ήθους που άφησε πίσω του ο Βαρδής Βαρδινογιάννης. «Οι κοινωνίες που είναι ισχυρές, ανθεκτικές και αποτελεσματικές έχουν πολλούς θεματοφύλακες με κύρος, υπευθυνότητα και μόνιμη έγνοια για τη συλλογική ανόρθωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε πως το ίδιο κάλεσμα απευθύνεται και σε εκείνους που διαθέτουν πνευματική δύναμη, λέγοντας ότι «η φωτιά του Προμηθέα ήταν διττή: η φωτιά της τεχνικής εξέλιξης, αλλά και το φως του λόγου και της λογικής. Οι Έλληνες που κρατούν είτε το φως είτε τη φωτιά στα χέρια τους, πρέπει να ανοίξουν δρόμους για να πάει το έθνος μπροστά».

Ο κ. Τασούλας χαρακτήρισε τον Βαρδή Βαρδινογιάννη «σιωπηλό, λιτό και απλό» άνθρωπο, που «αγάπησε την ευθύνη» και φώτισε τις ζωές των άλλων. Τόνισε πως ανήκε στην παράδοση εκείνων που άφησαν το αποτύπωμά τους με τις πράξεις τους, ενώ τα παιδιά του συνεχίζουν αυτή την παρακαταθήκη.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην κοινωνική και εθνική προσφορά του εκλιπόντος, λέγοντας πως «ο Βαρδής Βαρδινογιάννης δεν φοβήθηκε το χρέος του, το αναμετρήθηκε και κατόρθωσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα γενναιόδωρης μίμησης». Και όπως τόνισε, «σήμερα, όλοι εμείς, συνεργάτες, Πολιτεία και οικογένεια, δηλώνουμε έργω τις τιμές μας σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση την πατρίδα και την κοινωνία».

