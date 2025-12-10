Quantcast
Ηράκλειο: Κατάληψη κτιρίου της ΑΑΔΕ από τους αγροτοκτηνοτρόφους - Real.gr
real player

Ηράκλειο: Κατάληψη κτιρίου της ΑΑΔΕ από τους αγροτοκτηνοτρόφους

13:12, 10/12/2025
Ηράκλειο: Κατάληψη κτιρίου της ΑΑΔΕ από τους αγροτοκτηνοτρόφους

ΠΗΓΗ: creta24.gr

Εκτός από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν και στην κατάληψη του κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν επ’ αόριστον στις «επάλξεις του αγώνα» και έκαναν γνωστό πως δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved