Θεσσαλονίκη: Απόβαση αγροτών με τα τρακτέρ τους σήμερα στο λιμάνι - Real.gr

Απόβαση με τα τρακτέρ τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σχεδιάζουν σήμερα, Παρασκευή, αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα.

Μετά τις 10:00 αγρότες από διάφορες περιοχές θα κινηθούν μαζικά προς το λιμάνι με στόχο να πραγματοποιήσουν συμβολικό αποκλεισμό.

Δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί. Περίπου στις 11.30 θα φτάσουν Μάλγαρα για να κινηθούν με τους υπόλοιπους αγρότες προς τα Μάλγαρα.

Συνολικά 20 τρακτέρ θα ξεκινήσουν από το μπλόκο των Μαλγάρων μαζί με ιδιωτικά και αγροτικά ΙΧ.

Στις 9:30 αγρότες προγραμματίζουν προσυγκέντρωση στο Δερβένι και θα ξεκινήσουν κατά τις 10:30 προς το λιμάνι με ιδιωτικά ΙΧ.

Στο λιμάνι θα βρεθούν επίσης και αγρότες από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Προς το λιμάνι θα κινηθούν και αγρότες από το μπλόκο της Θεσσαλίας με ΙΧ καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και από άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο λιμάνι υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από εργατικά σωματεία.

Εν αναμονή της πανελλαδικής συνάντησης στη Νίκαια



Η πανελλαδική συνάντηση των εκπροσώπων των μπλόκων, έχει οριστεί για αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη συνέλευση είναι πιθανό να σχηματιστεί επιτροπή η οποία θα αναλάβει να εκπροσωπήσει το σύνολο των αγροτών, όποτε και αν οργανωθεί συνάντηση με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και τις κινητοποιήσεις τους και μετά την πανελλαδική σύσκεψη αυτή, εφόσον η κυβέρνηση δεν τοποθετηθεί και δεν δεσμευτεί ότι θα λύσει τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, απειλούν την επιβίωσή τους.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία



Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένει το αγροτικό μπλόκο και στον κόμβο Κουλούρας, με τους παραγωγούς να έχουν λάβει απόφαση για συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών σήμερα, από τις 11 το πρωί. Στη διάρκεια του αποκλεισμού, οι παραγωγοί θα μοιράζουν στους αυτοκινητιστές κομπόστα ροδάκινο.

Όπως αναφέρει το voria, αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας. Μπλόκο έστησαν αγρότες από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραγωγοί Δίου – Ολύμπου.

Παραμένουν στα μπλόκα της δυτικής Θεσσαλίας οι αγρότες

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το ερχόμενο Σάββατο.

Αντιπροσωπείες από σωματεία και φορείς των δύο νομών επισκέπτονται καθημερινά τα δύο μπλόκα στη δυτική Θεσσαλία για να εκφράσουν από κοντά τη στήριξη και την αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών. Μέσα από τις καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και τα αιτήματα, προτείνουν και συζητούν άλλες μορφές δράσης, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.