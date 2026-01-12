Ηράκλειο: Επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, χαλαζόπτωση και χιόνι - EIKONES - Real.gr

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση, όπως και χιονόπτωση σε ορεινές περιοχές, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού στο νησί.

Ο υδράργυρος κυμαίνεται από 8-9 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια του νησιού, ενώ κατά διαστήματα εκδηλώνονται έντονες χαλαζοπτώσεις, που νωρίτερα προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στην περιοχή του Σκαλανίου ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα για όση ώρα διήρκησε η έντονη χαλαζόπτωση.

Αυτή την ώρα έντονα φαινόμενα και χιονόπτωση καταγράφεται σε περιοχές, όπως τα Πεζά και οι Άγιες Παρασκιές, με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να εξηγεί πως αν και δεν καταγράφονται έντονα προβλήματα προς ώρας, οι οδηγοί θα πρέπει να εινσι προσεχτικοί.

«Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα για να παρέμβει όπου χρειαστεί. Ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και κυρίως σε πιο ορεινές περιοχές, καλό ειναι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

Σε ό,τι αφορά το Οροπέδιο Λασιθίου, αν και η θερμοκρασία έχει πέσει και υπάρχει συχνή χαλαζόπτωση, χιονισμένο είναι το τοπίο, προς ώρας, μόνο στα πολύ ορεινά.