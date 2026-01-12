Quantcast
Ηράκλειο: Επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, χαλαζόπτωση και χιόνι - EIKONES - Real.gr
real player

Ηράκλειο: Επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, χαλαζόπτωση και χιόνι – EIKONES

10:36, 12/01/2026
Ηράκλειο: Επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας, χαλαζόπτωση και χιόνι – EIKONES

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση, όπως και χιονόπτωση σε ορεινές περιοχές, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού στο νησί.

Ο υδράργυρος κυμαίνεται από 8-9 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια του νησιού, ενώ κατά διαστήματα εκδηλώνονται έντονες χαλαζοπτώσεις, που νωρίτερα προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στην περιοχή του Σκαλανίου ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα για όση ώρα διήρκησε η έντονη χαλαζόπτωση.

Αυτή την ώρα έντονα φαινόμενα και χιονόπτωση καταγράφεται σε περιοχές, όπως τα Πεζά και οι Άγιες Παρασκιές, με τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να εξηγεί πως αν και δεν καταγράφονται έντονα προβλήματα προς ώρας, οι οδηγοί θα πρέπει να εινσι προσεχτικοί.

«Όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα για να παρέμβει όπου χρειαστεί. Ωστόσο οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και κυρίως σε πιο ορεινές περιοχές, καλό ειναι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Συριγωνάκης.

Σε ό,τι αφορά το Οροπέδιο Λασιθίου, αν και η θερμοκρασία έχει πέσει και υπάρχει συχνή χαλαζόπτωση, χιονισμένο είναι το τοπίο, προς ώρας, μόνο στα πολύ ορεινά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

23:15 12/01
Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

23:00 12/01
Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

22:53 12/01
Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

22:45 12/01
Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

22:34 12/01
Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

22:30 12/01
Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

22:23 12/01
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved