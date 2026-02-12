Λαμία: Ανήλικος μπήκε σε περίπτερο και έκλεψε τσάντα - Συνελήφθη ο πατέρας του που χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες - Real.gr

Θύμα κλοπής έπεσε νωρίς το πρωί της Τρίτης υπάλληλος κεντρικού περιπτέρου στη Λαμία.

Συγκεκριμένα, ένας 15χρονος Ρομά, «τρύπωσε» στην κυριολεξία στο περίπτερο την ώρα που ήταν απασχολημένη και αφαίρεσε μια τσάντα που περιείχε πορτοφόλι μέσα στο οποίο υπήρχε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ περίπου, αλλά και τραπεζικές κάρτες.

Το πορτοφόλι ωστόσο φέρεται να κατέληξε στον πατέρα του 15χρονου, ο οποίος προέβη σε δύο συναλλαγές με μικροποσά, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Αυτές όμως ήταν αρκετές για να εντοπιστεί και να συλληφθεί για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ ο 15χρονος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου με αρνητικά αποτελέσματα.

Αντίθετα ο 46χρονος πατέρας, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και δικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.