Quantcast
Χίος: Σοβαρά προβλήματα από τη βραδινή έντονη βροχόπτωση - Real.gr
real player

Χίος: Σοβαρά προβλήματα από τη βραδινή έντονη βροχόπτωση

10:49, 13/02/2026
Χίος: Σοβαρά προβλήματα από τη βραδινή έντονη βροχόπτωση

Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε τη νύχτα η έντονη βροχόπτωση στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά και συγκεκριμένα στους παραλιακούς οικισμούς Μέγα Λιμνιώνα, Αγία Ερμιόνη αλλά και στο χωριό Θυμιανά, όπως και στην συνοικία του Κάστρου στην πόλη της Χίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου μέχρι τις 7.30 το πρωί είχε δεχτεί 27 κλήσεις από πολίτες για πλημμυρισμένα υπόγεια και αποθήκες.

Μετά τις 8.00 το πρωί, δύο συνεργεία της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις περιπολίες και την προσφορά βοήθειας όπου υπάρχει πρόβλημα.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το οδικό δίκτυο τόσο στη Δημοτική ενότητα Αγίου Μηνά όσο και στη Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων, αλλά και γύρω από τον περιφερειακό δρόμο της πόλης της Χίου (ειδικά στις περιοχές που τον περασμένο Ιούνιο δοκιμάστηκαν από τις φωτιές).

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:39 13/02
Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

03:20 13/02
Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

11:36 13/02
Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

08:30 13/02
Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

07:02 12/02
Γιώργος Μαζωνάκης: Στο χειρουργείο ο τραγουδιστής

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο χειρουργείο ο τραγουδιστής

19:25 12/02
Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

12:08 13/02
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

08:15 13/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved