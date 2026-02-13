Χίος: Σοβαρά προβλήματα από τη βραδινή έντονη βροχόπτωση - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε τη νύχτα η έντονη βροχόπτωση στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά και συγκεκριμένα στους παραλιακούς οικισμούς Μέγα Λιμνιώνα, Αγία Ερμιόνη αλλά και στο χωριό Θυμιανά, όπως και στην συνοικία του Κάστρου στην πόλη της Χίου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου μέχρι τις 7.30 το πρωί είχε δεχτεί 27 κλήσεις από πολίτες για πλημμυρισμένα υπόγεια και αποθήκες.

Μετά τις 8.00 το πρωί, δύο συνεργεία της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις περιπολίες και την προσφορά βοήθειας όπου υπάρχει πρόβλημα.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το οδικό δίκτυο τόσο στη Δημοτική ενότητα Αγίου Μηνά όσο και στη Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων, αλλά και γύρω από τον περιφερειακό δρόμο της πόλης της Χίου (ειδικά στις περιοχές που τον περασμένο Ιούνιο δοκιμάστηκαν από τις φωτιές).