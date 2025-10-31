ΑΑΔΕ: Καταργείται η υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών με πελάτες για επιχειρήσεις με Ψηφιακό Πελατολόγιο - Real.gr

Ειδικότερα, με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1150/2025), επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» (παρ. 16, άρ.8, Ν.1882/1990) εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζονται τα συγκεκριμένα συμφωνητικά αποτυπώνονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.
Ποιοι επηρεάζονται άμεσα:
Η απαλλαγή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από 1/7/2025 και εφεξής, μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου οχημάτων, που υποχρεούνται στην τήρηση Ψηφιακού Πελατολογίου, και των πελατών τους.
Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
• Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων
• Φανοποιεία
• Καταστήματα τοποθέτησης συναγερμών, ηχοσυστημάτων και οργάνων σε οχήματα
• Χώρους στάθμευσης, πλυντήρια
• Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λπ.
Εφόσον η υποχρέωση τήρησης ψηφιακού πελατολογίου επεκταθεί και σε άλλους κλάδους πλην των οχημάτων, η σχετική απαλλαγή από την υποβολή συμφωνητικών θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:
• Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
• Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα,
επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Ψηφιακό πελατολόγιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ