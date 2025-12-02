Αχαΐα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις - Real.gr

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» πραγματοποίησαν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου.

Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.