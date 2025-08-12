Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή στέγαση όσων απομακρύνθηκαν λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα - Real.gr

Quantcast
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή στέγαση όσων απομακρύνθηκαν λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή στέγαση όσων απομακρύνθηκαν λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

21:56, 12/08/2025
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή στέγαση όσων απομακρύνθηκαν λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των ανθρώπων που έχουν βρεθεί μακριά από τις κατοικίες τους εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αχαΐα, λειτουργεί εδώ και λίγη ώρα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με σκοπό να εξασφαλιστεί διαμονή για όσους έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπαίνοντας στην πλατφόρμα, συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία τους, προκειμένου να βρεθεί άμεσα προσωρινή διαμονή.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

