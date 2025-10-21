Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε αυτοκίνητο και το πέταξε σε χαντάκι – Στο νοσοκομείο ο οδηγός - Real.gr

Quantcast
Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε αυτοκίνητο και το πέταξε σε χαντάκι – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε αυτοκίνητο και το πέταξε σε χαντάκι – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

10:37, 21/10/2025
Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε αυτοκίνητο και το πέταξε σε χαντάκι – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Ένα απίστευτο τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί της Τρίτης στην Αχαΐα, και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Όλα έγιναν όταν εκσκαφέας παρέσυρε και εκτόξευσε μέτρα μακριά ένα αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση απεγκλωβισμού των 2 επιβατών από μέλη της πυροσβεστικής. Το τροχαίο έγινε στον δρόμο από το Βουπράσιο προς Λάππα Αχαΐας.

Συνολικά 4 πυροσβεστικά οχήματα με 2 ασθενοφόρα και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του ζευγαριού. Εν τέλει η γυναίκα κατάφερε να βγει από το παράθυρο.

troxaio axaia

 

Οπως αναφέρει το tempo24.news, ο οδηγός που τραυματίστηκε από τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

