Quantcast
Αχαΐα: Ληστεία ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι της – Ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία - Real.gr
real player

Αχαΐα: Ληστεία ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι της – Ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία

22:30, 21/08/2025
Αχαΐα: Ληστεία ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι της – Ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία

Απέσπασε από το λαιμό της γυναίκας μία χρυσή αλυσίδα αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Ευρείας κλίμακας αναζητήσεις πραγματοποιούν αστυνομικοί της Αιγιάλειας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ληστή ηλικιωμένης.

Όλα συνέβησαν στην Τέμενη Αιγίου, όταν μια ανυποψίαστη 85χρονη άνοιξε την πόρτα σε έναν άγνωστο άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αφού ο δράστης αρχικά βεβαιώθηκε ότι η ηλικιωμένη ήταν μόνη στο σπίτι, εν συνεχεία την έσπρωξε βίαια και της απέσπασε από το λαιμό μία χρυσή αλυσίδα αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Έντρομη η 85χρονη κάλεσε την Αστυνομία που διενεργεί επισταμένες αναζητήσεις για τον δράστη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

14:44 21/08
Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

17:39 21/08
Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

21:29 21/08
Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

20:05 21/08
Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

17:45 21/08
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

16:17 21/08
Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

18:41 21/08
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

19:00 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved