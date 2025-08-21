Αχαΐα: Ληστεία ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι της – Ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία - Real.gr

Απέσπασε από το λαιμό της γυναίκας μία χρυσή αλυσίδα αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Ευρείας κλίμακας αναζητήσεις πραγματοποιούν αστυνομικοί της Αιγιάλειας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ληστή ηλικιωμένης.

Όλα συνέβησαν στην Τέμενη Αιγίου, όταν μια ανυποψίαστη 85χρονη άνοιξε την πόρτα σε έναν άγνωστο άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αφού ο δράστης αρχικά βεβαιώθηκε ότι η ηλικιωμένη ήταν μόνη στο σπίτι, εν συνεχεία την έσπρωξε βίαια και της απέσπασε από το λαιμό μία χρυσή αλυσίδα αξίας περίπου 1.000 ευρώ.

Έντρομη η 85χρονη κάλεσε την Αστυνομία που διενεργεί επισταμένες αναζητήσεις για τον δράστη.