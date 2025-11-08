Αχαΐα: Mαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς - Real.gr

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις 15χρονων μαθητών.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως μαθητής Γυμνασίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο του!

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σηµειώθηκε χθες το µεσηµέρι σε σχολική µονάδα στην περιοχή του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, όταν ένας µαθητής αισθάνθηκε αδιαθεσία µετά από χρήση ουσιών.

Ο µαθητής Γυµνασίου εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση, εµφανίζοντας σπασµούς στον χώρο του σχολικού συγκροτήµατος. Αµέσως ενηµερώθηκε το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, και ασθενοφόρο έφθασε στο σηµείο, παρέλαβε τον µαθητή και, συνοδεία εκπαιδευτικού, διακοµίσθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, προκειµένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Για το συµβάν επελήφθη η Αστυνοµία, η οποία έλαβε καταθέσεις για το συµβάν στο πλαίσιο της προανάκρισης και φέρεται να προκύπτει ότι ο µαθητής, µετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) µέσα στο σχολείο, εκδήλωσε συµπτώµατα, όπως σπασµούς, σύμφωνα με το tempo24news.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις 15χρονων μαθητών που φέρονται να έδωσαν χασίς στον 13χρονο. Ο ένας εκ των δύο 15χρονων είχε και στο παρελθόν συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών. Και οι δύο μαθητές θα οδηγηθούν το μεσημέρι ενώπιον της Εισαγγελίας Πατρών.