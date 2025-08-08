Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι - Εικόνες - Real.gr

Τραγωδία αργά το βράδυ της Πέμπτης στην 111 στην περιοχή της Δαφνούλας Ερυμάνθου, στην Αχαΐα.

Νταλίκα συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγάκι που μετέφερε μελίσσια και οδηγούσε ένας 60χρονος.

Ο 60χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί.

Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία καθώς δεν άντεξε αφήνοντας την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.

Δείτε τις εικόνες του tempo24news: