Αχαΐα: Παρ'ολίγο τραγωδία σε σοκαριστικό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες - ΦΩΤΟ - Real.gr

Παρολίγο τραγωδία λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Αγιοβλασσίτικα Αχαίας, σε σοκαριστικό τροχαίο.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματίες να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο, τρεις από το ένα όχημα και ένας από το δεύτερο, όπως μετέδωσε το tempo24news.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήματα των οχημάτων μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Δείτε εικόνες: