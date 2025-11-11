Αχαΐα: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα - Μία σύλληψη - Real.gr

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της ασύλληπτης τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Το 3χρονο αγοράκι, έπεσε από μάντρα περίπου 2 μέτρων, τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα κατέληξε στο Καραμανδάνειο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24 το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας πέφτοντας μάλιστα μαζί από τη μάντρα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας»και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι γονείς την ώρα του δυστυχήματος βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.