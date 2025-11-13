Αχαΐα: Θρήνος στο τελευταίο αντίο του 3χρονου - «Πού είσαι αγάπη μου;» φώναζε η μητέρα - Real.gr

Μέσα σε βαρύ κλίμα τελέστηκε σήμερα η κηδεία του τρίχρονου, που έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του από μάντρα σε χωριό της Αχαΐας, μαζί με τον 25χρονο θείο του.

Η μικρή κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας αποχαιρέτησετο μικρό παιδί μέσα σε συγκλονιστική σιωπή. Λευκά και μπλε μπαλόνια στόλιζαν από χθες τα μπαλκόνια του χωριού, ενώ οι κάτοικοι στάθηκαν συντετριμμένοι δίπλα στην οικογένεια.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού, με την μητέρα να φωνάζει «Πού είσαι αγάπη μου;», καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, που κρατούσε τον μικρό στην αγκαλιά του όταν σημειώθηκε η πτώση, αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν υπήρξε ποινική δίωξη από την οικογένεια.