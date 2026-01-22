Αχαΐα: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 88χρονη - «Μαϊμού» γιατρός της ζήτησε 3.000 ευρώ για να χειρουργήσει την κόρη της - Real.gr

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 88χρονη στην Χαλανδρίτσα Αχαΐας από άτομο που ισχυρίστηκε ότι ήταν γιατρός.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το άτομο που της συστήθηκε ως ορθοπεδικός της είπε ότι η κόρη της έπεσε θύμα τροχαίου και της ζήτησε χρήματα, καθώς έπρεπε να τη χειρουργήσει άμεσα.

Η ηλικιωμένη δεν το σκέφτηκε καθόλου και έκλεισε αμέσως ραντεβού με τον συγκεκριμένο άνδρα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σταυροδρομίου, όπου και του παρέδωσε 3.000 ευρώ.

Μετά από λίγη ώρα η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι ο «γιατρός» ήταν απατεώνας, όμως πλέον ήταν αργά.