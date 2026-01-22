Αχαΐα: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 88χρονη - «Μαϊμού» γιατρός της ζήτησε 3.000 ευρώ για να χειρουργήσει την κόρη της - Real.gr

Quantcast
10:56, 22/01/2026
Αχαΐα: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 88χρονη – «Μαϊμού» γιατρός της ζήτησε 3.000 ευρώ για να χειρουργήσει την κόρη της

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 88χρονη στην Χαλανδρίτσα Αχαΐας από άτομο που ισχυρίστηκε ότι ήταν γιατρός.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το άτομο που της συστήθηκε ως ορθοπεδικός της είπε ότι η κόρη της έπεσε θύμα τροχαίου και της ζήτησε χρήματα, καθώς έπρεπε να τη χειρουργήσει άμεσα.

Η ηλικιωμένη δεν το σκέφτηκε καθόλου και έκλεισε αμέσως ραντεβού με τον συγκεκριμένο άνδρα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Σταυροδρομίου, όπου και του παρέδωσε 3.000 ευρώ.

Μετά από λίγη ώρα η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι ο «γιατρός» ήταν απατεώνας, όμως πλέον ήταν αργά.

 

