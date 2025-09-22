Αχαρνές: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά που βρέθηκαν σε συσκευασία φροντίδας μωρού - Real.gr

Οικία – ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε οικισμό των Αχαρνών, εντοπίστηκε σε οικισμό των Αχαρνών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής τις πρωινές ώρες της 16-9-2025.

Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν εντός συσκευασίας ειδών φροντίδας μωρού την οποία είχαν αποκρύψει οι κατηγορούμενοι σε δέντρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν -3- άτομα (46χρονη, 24χρονη και 22χρονος) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση η εν λόγω οικία και προέκυψε ότι οι -3- κατηγορούμενοι διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Κατόπιν έρευνας στην εν λόγω οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-51- γραμμ. ηρωίνης,

μικροποσότητες κοκαΐνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καθώς και

το χρηματικό ποσό των -80- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.