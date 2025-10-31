Αχιλλέας Μπέος: Δεν θα φιληθώ στο στόμα με τον Κουρέτα αλλά συνεργαζόμαστε - Real.gr

Με αφορμή την κόντρα που έχει προκύψει μετά το φαινόμενο Ντάνιελ και τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό, ο δήμαρχος του Βόλου ξεκαθάρισε: «Συνεργαζόμαστε, δεν θα φιληθώ στο στόμα μαζί του… Για το καλό της πόλης συνεργαζόμαστε».

Αναφορικά με την ατάκα που είχε πει τότε, με το περιβόητο «ρε Κουρέτα» και τον χαρακτηρισμό «πολιτικός απατεώνας» που του φώναζε πάνω από τα νεκρά ψάρια, ο Αχιλλέας Μπέος αποποιήθηκε την ευθυνών του, λέγοντας «εγώ φταίω που φώναζα ή αυτός που τα έθαβε δίπλα σε γεωτρήσεις, σε κατοικημένη περιοχή; Κι όταν λέω αυτός, φυσικά εννοώ τα συνεργεία στα οποία έδινε εντολή, όχι ο ίδιος».

πηγή: enikos.gr