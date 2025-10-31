Αχιλλέας Μπέος: «Φοβάμαι την ακυβερνησία, θα ψηφίσω ΝΔ» – Πώς σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς - Real.gr

Τη δική του τοποθέτηση για τα τεκταινόμενα στην πολιτική σκηνή της χώρας έκανε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης (30/10).

«Επειδή φοβάμαι την ακυβερνησία, την ανομία, στις ερχόμενες εκλογές θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πραγματιστής. Αυτή τη στιγμή πιστεύω επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, ότι αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από μία κυβερνηση. Αυτή τη στιγμή καλύτερος του Μητσοτάκη δεν υπάρχει απο την αντιπολίτευση… Κόμιξ τους λέω. Θέλει νεες ιδέες, νέους ανθρώπους και δεν έχει να κάνει με κόμματα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο… Ποιοι κυβερνάνε; Οι γραβατάκηδες που δεν έχουν σκίσει ούτε εφημερίδα. Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι κόντρα στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος που υπάρχει. Έχει κάνει και πολλά λάθη. Το πιστεύω και τα έχω ζήσει. Όμως βρείτε μου έναν καλύτερο», δήλωσε αρχικά.

Αναφερόμενος στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε την αντίθεσή του μαζί τους.

«Όλοι αυτοί, Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης, ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς… Τι δουλειά κάνουν όλοι αυτοί; Ζουν σε βάρος των απλών πολιτών. Πήγα προχθές στη λαϊκή, 9 ευρώ οι γίγαντες. Αν πέσει ο Μητσοτάκης θα πέσει από την ακρίβεια. Όλοι οι άλλοι είναι ανεπάγγελτοι. Αν τους πετάξεις σε πηγάδι με φίδια, τα φίδια δεν τους τρώνε. Με τι προσόντα θα κυβερνήσουν»;

Μιλώντας για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο δήμαρχος του Βόλου τον χαρακτήρισε «αστεία υπόθεση». «Ο κόσμος κλίνει εκεί γιατί είναι δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Μητσοτάκης έχει κάνει άνοιγμα προς το κέντρο και είναι δυσαρεστημένος».

Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε πώς «είναι έξυπνη, δραστήρια, νέα γυναίκα που έχει να προσφέρει, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς εκεί. Θέλει χρόνο, συνεργάτες και στηρίγματα».

Ο δήμαρχος του Βόλου μίλησε και για τον Ανώνη Σαμαρά λέγοντας ότι «δεν μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα». «Θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα για το καλό της πατρίδας», είπε χαρακτηριστικά.

«Η πατρίδα χρειάζεται κυβέρνηση, γι’ αυτό πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο ιδανικότερος αυτή τη στιγμή γιατί είναι ηγέτης. Όταν διοικείς δεν υπάρχει πολυφωνία».

Ο Αχιλλέας Μπέος στάθηκε και στο ενδεχόμενο να ιδρύσει δικό του κόμμα. «Έχω δηλωσει επανειλημμένως, δεν ενδιαφερομαι για την κεντρική εξουσία, δεν πουλάω τους πολίτες και τους συνανθρώπους μου. Τους τιμώ, ποτέ δεν θα το κάνω».

Τέλος, για όσους θεωρούν ότι αντιγράφει τον Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν το κάνει γιατί είναι «αυθόρμητος».

