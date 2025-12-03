ACS: Νέα συνεργασία με την Skroutz Last Mile και επέκταση των ACS Smartpoint Locker - Real.gr

Ενισχύεται η ευελιξία παραλαβής για χιλιάδες καταναλωτές

Στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού και δίνοντας προτεραιότητα στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της, η ACS εγκαινιάζει συνεργασία με την SLM (Skroutz Last Mile) μέσω του δικτύου της Skroutz Point, ενώ παράλληλα ενισχύει με ταχείς ρυθμούς το δίκτυο των ACS Smartpoint Locker.

Η σύμπραξη με τη Skroutz Last Mile δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας που ενοποιεί σε πολλές περιπτώσεις τα δίκτυα θυρίδων αυτόματης παραλαβής δεμάτων σε πόλεις όλης της Ελλάδας και αξιοποιεί τη διαθεσιμότητά τους προς εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Παράλληλα, η ACS συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου Smartpoint Locker, το οποίο σήμερα αριθμεί περισσότερα από 1.250 σημεία με 57.000 θυρίδες σε όλη την Ελλάδα. Οι αυτόματες θυρίδες παραλαβής προσφέρουν γρήγορη και άνετη εξυπηρέτηση σε κεντρικές τοποθεσίες, συμβάλλοντας στη βέλτιστη εμπειρία παραλαβής για χιλιάδες καταναλωτές καθημερινά.

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, υβριδικού δικτύου τελευταίου μιλίου (last mile), που αξιοποιεί υψηλή τεχνολογία και ταυτόχρονα διατηρεί τη διαχρονική αξιοπιστία της ACS στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, η ανάπτυξη των lockers μειώνει τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία οχημάτων, καθιστώντας τη διανομή πιο πράσινη και πιο αποδοτική.

Ο κ. Απόστολος Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος της ACS, δήλωσε:

«Με επίκεντρο τον πελάτη και τις σύγχρονες ανάγκες του, συνεχίζουμε να επενδύουμε τόσο σε νέες συνεργασίες όσο και σε τεχνολογικές υποδομές που αναβαθμίζουν συνολικά την εμπειρία παραλαβής του πελάτη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευελιξία και πλήρη έλεγχο στη διαδικασία των αποστολών. Με τη νέα συνεργασία, συνδυάζοντας τα δύο δίκτυα σε πανελλαδικό επίπεδο, θα μπορούμε μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια να φτάσουμε τα 4.000 locker.»