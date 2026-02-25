Αδ. Γεωργιάδης για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έχουμε διατάξει ΕΔΕ, καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή» - Real.gr

Την άμεση αντίδραση από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε η καταγγελία της μητέρας του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε η μητέρα, η παιδίατρος του νοσοκομείου της Ζακύνθου, όπου απευθύνθηκαν αρχικά, δεν βρισκόταν στη θέση της όπως όφειλε λόγω της εφημερίας και παρείχε οδηγίες μόνο τηλεφωνικά.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του ανέφερε ότι διατάχθηκε ΕΔΕ σε βάρος της γιατρού, ενώ ζητά και προσωπικά «συγγνώμη» από τους γονείς για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, όπως λέει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Η καταγγελία της μητέρας

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της μητέρας, στο νοσοκομείο δεν υπήρχε παρούσα παιδίατρος, καθώς η εφημερεύουσα βρισκόταν σε καθεστώς on call. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, η γιατρός έδινε οδηγίες τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων σε νοσηλευτές και άλλους γιατρούς, ενώ η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν δραματικά. Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό ακόμη και στην αστυνομία, κάνοντας λόγο για αμέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, μετά από ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του. Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό και σταδιακά εμφάνισε εξανθήματα στο σώμα του. Ο ιδιώτης παιδίατρος της οικογένειας συνέστησε άμεση μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Καλύτερη η κατάσταση του βρέφους

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την πορεία της υγείας του πέντε μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο Αχαΐας.

Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε βγήκε καθαρή και οι γονείς του δεν κρύβουν τη χαρά τους για τη θετική εξέλιξη της πορείας της υγείας του.

Όπως ανέφερε νωρίτερα, σε γραπτή του δήλωση ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Η επιχείρηση διακομιδής του στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς. Η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, κρίθηκε απαραίτητη, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση ανάλογων σοβαρών περιστατικών.

Το μωρό παρακολουθείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου.