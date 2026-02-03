ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας για τον 13ο και 14ο μισθό – Πορεία προς το ΥΠΟΙΚ - Real.gr

Quantcast
10:18, 03/02/2026
Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως 15:00, οι εργαζόμενοι με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ., απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

«Στη συνέχεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών για τη διεκδίκηση του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, τη χορήγηση του ‘κλεμμένου’ μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ».

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες μέλη της να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

