Άδεια η Αθήνα: Η πρωτεύουσα «απολαμβάνει» τον Δεκαπενταύγουστο - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

‘Αδεια είναι η πρωτεύουσα και φέτος, όπως συνηθίζει να είναι κάθε χρόνο τον Δεκαπενταύγουστο.

Οι λίγοι που κυκλοφορούν σήμερα αντικρίζουν μια εικόνα σπάνια για την πρωτεύουσα. Η κίνηση είναι περιορισμένη, οι ήχοι λίγοι και η ατμόσφαιρα περισσότερο επαρχιακή παρά αστική.

Όπως κάθε καλοκαίρι, οι περισσότεροι Αθηναίοι έχουν αναχωρήσει για διακοπές, είτε σε νησιά και παραλίες είτε σε κοντινούς προορισμούς για ημερήσιες εξορμήσεις.

Στους δρόμους κυριαρχούν τα λεωφορεία και τα ταξί, ενώ τα ιδιωτικά αυτοκίνητα είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Οι πλατείες και οι πεζόδρομοι παραμένουν σχεδόν άδειοι, δίνοντας στην πόλη μια ασυνήθιστη ηρεμία.

Δείτε εικόνες από την άδεια Αθήνα: