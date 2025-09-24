Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 50χρονος - Real.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 4η τακτική τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της Ανάληψης.

Ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε από την πρώτη στιγμή ότι έπνιξε με πλαστική σακούλα την αδελφή του, στην απολογία του επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Κατά τη διαδικασία της απολογίας, στο πλευρό του βρέθηκαν η σύζυγός, συγγενείς και φίλοι του.

Προανακριτικά φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διαταραχής. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε στους αστυνομικούς πως «θόλωσε», όταν η αδελφή του, για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα, του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας.

Είχε προηγηθεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της 59χρονης, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού, η γυναίκα είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της, όπου συνέβη το έγκλημα.

Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, ο ίδιος -όπως ομολόγησε- έπνιξε την 59χρονη με σακούλα και ενημέρωσε στη συνέχεια τηλεφωνικά τόσο τη σύζυγό του όσο και την Άμεση Δράση για το έγκλημα, ζητώντας να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ