Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 50χρονο αδελφοκτόνο - Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη - Real.gr

Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει στενή φίλη της 59χρονης γυναίκας, αλλά και του ίδιου του δράστη, η οποία έκανε λόγο για μια ανεξήγητη τραγωδία.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του 50χρονου που σκότωσε την αδερφή του το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Αναλήψεως Θεσσαλονίκης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στον ανακριτή πήρε ο 50χρονος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση. Ο άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία, το μεσημέρι του Σαββάτου και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την πενήντα εννιάχρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 50χρονος είχε πάρει την αδερφή του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν επί 12 ημέρες εξαιτίας εγκεφαλικού που υπέστη.

Στην συνέχεια επέστρεψαν στο σπίτι της και ο 50χρονος μετέβη σε σούπερ μάρκετ για να τις αγοράσει διάφορα αγαθά προκειμένου να έχει τα απαραίτητα τρόφιμα. Την ώρα που ο 50χρονος τακτοποιούσε τα τρόφιμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δέχτηκε τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του κύκλου το οποίο και τον ρώτησε που βρίσκεται και τι κάνει. Εκείνος απάντησε ότι βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής του και ότι τακτοποιεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Τότε το συγγενικό του πρόσωπο τον ψέγει με έντονο ύφος γιατί ασχολείται πάλι με την αδερφή του στερώντας χρόνο από την οικογένειά του.

«Κλείσε το τηλέφωνο σε παίρνω σε ένα λεπτό» φέρεται να απάντησε ο 50χρονος ο οποίος πήρε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ, την έκανε θηλιά και την πέρασε γύρω από το λαιμό της 59χρονης αδερφής του αφαιρώντας της τη ζωή.

«Έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της»

«Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες, διατηρώντας συχνή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών ζωντανών μεταδόσεων.

«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», είπε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της.