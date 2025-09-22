Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Τι κατέθεσε ο 50χρονος - Το τηλεφώνημα που τον αναστάτωσε - Real.gr

Σε συνθήκες έντονης συναισθηματικής διαταραχής φαίνεται να ισχυρίζεται ο 50χρονος πως τέλεσε το έγκλημα με θύμα την 59χρονη αδελφή του, την οποία έπνιξε με σακούλα, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος κατά την προανακριτική του απολογία φέρεται να είπε ότι «θόλωσε», όταν η παθούσα, για την οποία ανέφερε ότι φοβόταν τα μικρόβια και είχε εμμονή με την καθαριότητα, του απηύθυνε σε έντονο ύφος δύο παρατηρήσεις: από τη μία επειδή πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου άφησε τα παπούτσια του κι από την άλλη για ένα σχαράκι στην αποχέτευση της τουαλέτας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

«Θόλωσα. Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει», δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο MEGA.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του, καθώς ο 50χρονος σκόπευε να διανυκτερεύσει στο σπίτι της αδελφής του, μετά από πολυήμερη νοσηλεία της παθούσας σε νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί. Μάλιστα, την ημέρα του φονικού η 59χρονη είχε βγει από το νοσοκομείο, με τον 50χρονο να την μεταφέρει στο σπίτι της όπου συνέβη το έγκλημα.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε. Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου.», δήλωσε συγκεκριμένα.

«Στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου ενήργησα, χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου», τόνισε ο 50χρονος.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός και γρήγορος, ενώ στο άψυχο σώμα της εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα καθώς προσπάθησε να σώσει τη ζωή της.

Εις βάρος του 50χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την Τετάρτη.