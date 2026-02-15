Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για τον καβγά - Real.gr

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Βιάννου του Ηρακλείου Κρήτης από την αδελφοκτονία που έγινε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris.gr ο 64χρονος κάλεσε τις Αρχές ότι υπάρχει έντονος καβγάς με τον αδελφό του στο σπίτι τους στη Μάρθα του δήμου Βιάννου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου μπαίνοντας στο σπίτι βρήκαν τον 67χρονο νεκρό στο σπίτι φέροντας τραύματα από μαχαίρι ενώ ο 64χρονος παραδέχτηκε ότι αυτός τον σκότωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία που οδήγησε τον καθ’ ομολογία δράστη να σκοτώσει τον αδερφό του ενώ η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής θα ρίξει «φως» στο θανατηφόρο χτύπημα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο χωριό Μάρθα στη Βιάννο όταν ο 64χρονος και ο 67χρονος αδερφός του βρίσκονταν στο πατρικό τους σπίτι.

Για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο, τα δύο αδέρφια άρχισαν να λογομαχούν με τον 64χρονο να παίρνει ένα μαχαίρι και να το καρφώνει στο λαιμό του 67χρονου αδερφού του.

Δυστυχώς, το χτύπημα ήταν θανατηφόρο με τον άτυχο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris.gr ο 67χρονος ήταν χωρισμένος με δυο παιδιά και τον τελευταίο καιρό είχε επιστρέψει στο χωριό και έμενε με τον αδερφό του στο πατρικό τους.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και περιπολικό της αστυνομίας.

Οι διασώστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν μπορούσαν να σώσουν τον άτυχο άνδρα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 64χρονο οδηγώντας τον στα κρατητήρια.

Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.