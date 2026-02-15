Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας που εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA - Real.gr

Ελλάδα και διάστημα αναπτύσσουν, μέρα με τη μέρα, σχέσεις στενές. Και οι ιστορικές πρωτιές διαδέχονται η μία την άλλη... Μετά την εκτόξευση των μικροδορυφόρων, ήρθε η στιγμή που για πρώτη φορά στην ιστορία της, η χώρα μας βλέπει έναν πολίτη της να εντάσσεται σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Ο Έλληνας επιστήμονας Δρ. Αδριανός Γολέμης ξεκινά την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη συμμετοχή της χώρας στη διαστημική έρευνα και τεχνολογία.

Ο Δρ. Γολέμης, με καταγωγή από τη Λάρισα, είναι απόφοιτος Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από τη Γαλλία. Το 2014 συμμετείχε σε 14μηνη ιατρική ερευνητική αποστολή σε συνθήκες απομόνωσης στην Ανταρκτική, ενώ από το 2018 υπηρετεί ως ιατρός αστροναυτών στην ESA. Το 2022 κατέγραψε μια ακόμη ιστορική διάκριση, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που ολοκλήρωσε με επιτυχία την εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία επιλογής αστροναυτών της ESA, επιλεγόμενος μεταξύ των 25 επικρατέστερων σε σύνολο 22.500 υποψηφίων από όλη την Ευρώπη.

«Η ένταξη του Δρ. Αδριανού Γολέμη στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Είναι μια επιτυχία που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και τη δυνατότητα της Ελλάδας να βρίσκεται στην αιχμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η Ελλάδα σήμερα δεν παρακολουθεί απλώς τη διαστημική πρόοδο. Συμμετέχει ενεργά και επενδύει στρατηγικά σε έναν τομέα που διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ως Κυβέρνηση, ενισχύουμε ουσιαστικά την παρουσία της χώρας μας στην ESA, με την εθνική συμμετοχή να ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία. Παράλληλα, αξιοποιούμε πόρους περίπου 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργεί νέες δυνατότητες για την οικονομία, την έρευνα και τις ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η εκπαίδευση αστροναυτών της ESA απευθύνεται σε όσους έχουν περάσει επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική συμμετοχή σε διαστημικές αποστολές. Πρόκειται για ένα εντατικό πρόγραμμα που συνδυάζει εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και απαιτητική σωματική προετοιμασία, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υποψηφίων.

Η φετινή εκπαιδευτική περίοδος του Δρ. Γολέμη εκτείνεται από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2026 και περιλαμβάνει μαθήματα αεροδιαστημικής μηχανικής, εισαγωγή στις λειτουργίες και συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), υποστήριξη πληρωμάτων, διαδικασίες εκτόξευσης και προσθαλάσσωσης, θέματα ασφάλειας αποστολής, βασικές αρχές αστροφυσικής και επιστημών της Γης, εισαγωγή στη ρομποτική, εκπαίδευση σε συστήματα επικοινωνίας και ελέγχου αποστολής, καθώς και πρακτικές προσομοιώσεις όπως καταδύσεις σε εργαστήριο ουδέτερης πλεύσης για εξομοίωση διαστημικού περιπάτου. Σημαντικό μέρος της κατάρτισης αφορά επίσης την επικοινωνία της επιστήμης, την αλληλεπίδραση με τα μέσα και την εικονοληψία — δεξιότητες κρίσιμες για τη μεταφορά γνώσης και την προβολή επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Από το 2022 και μετά, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει συστηματικά βήματα για να ενισχύσει την παρουσία της στον ταχέως αναπτυσσόμενο και στρατηγικής σημασίας τομέα της ανθρώπινης και ρομποτικής διαστημικής εξερεύνησης. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και καινοτόμες επιχειρήσεις κινητοποιήθηκαν, δημιουργώντας ένα ενιαίο εθνικό οικοσύστημα ικανό να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή και διεθνή δραστηριότητα. Παράλληλα, επενδύθηκαν πόροι σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις που γεφυρώνουν τη διαστημική τεχνολογία με την κοινωνία, προσελκύοντας νέες γενιές επιστημόνων και τεχνικών. Η Εθνική Διαστημική Στρατηγική τοποθετεί τις ελληνικές αποστολές αστροναυτών και τα ρομποτικά συστήματα στο κέντρο προτεραιοτήτων, ενώ η ένταξη της χώρας σε διεθνείς μηχανισμούς συντονισμού, όπως το ISECG, ενισχύει τη θεσμική της παρουσία στο παγκόσμιο διαστημικό γίγνεσθαι.

Καίριο βήμα για την επιτάχυνση της ελληνικής συμμετοχής υπήρξε η απόφαση του Νοεμβρίου 2025 για διπλασιασμό της εθνικής συνδρομής στα προγράμματα της ESA, που αποφασίστηκε στο Συμβούλιο σε επίπεδο Υπουργών. Η ελληνική συνδρομή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ξεπερνά πλέον τα 66 εκατομμύρια ευρώ ανά τριετία, ανοίγοντας την πρόσβαση σε πιο σύνθετα έργα και προηγμένες τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Χάρη στον ανταποδοτικό μηχανισμό της ESA, μεγάλο μέρος των πόρων επιστρέφει στην ελληνική οικονομία μέσω συμβάσεων με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την ενίσχυση της καινοτομίας μέσα στη χώρα.

Οι οικονομικοί δείκτες του χώρου επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον: η παγκόσμια διαστημική οικονομία το 2026 εκτιμάται στα 630 δισεκατομμύρια δολάρια, με προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 9%. Κεντρικός πυλώνας αυτής της ανάπτυξης είναι η διαστημική εξερεύνηση — επανδρωμένες αποστολές, ρομποτική εξερεύνηση και μεταφορές φορτίων — ενώ οι επενδύσεις στον τομέα δείχνουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, με δείκτη απόδοσης επένδυσης που εκτιμάται μεταξύ 3,4 και 3,8.

Ιστορικό ορόσημο για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη διαστημική εξερεύνηση αποτελεί η πρόσφατη απόφαση διπλασιασμού της εθνικής συμμετοχής στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), η οποία ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο σε επίπεδο Υπουργών (Νοέμβριος 2025). Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η ελληνική συνδρομή στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης υπερβαίνει πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία, διευρύνοντας ουσιαστικά το αποτύπωμα της χώρας στον Οργανισμό. Η ενίσχυση αυτή ανοίγει τον δρόμο για συμμετοχή σε πιο σύνθετα και υψηλών απαιτήσεων έργα, καθώς και για ανάληψη προηγμένων τεχνολογικών πρωτοβουλιών. Χάρη στον ανταποδοτικό μηχανισμό της ESA, σημαντικό μέρος των πόρων κατευθύνεται πίσω στην ελληνική οικονομία μέσω συμβάσεων με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και καινοτόμων συστημάτων εντός της χώρας, στηρίζεται η απασχόληση επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, ενδυναμώνονται παραγωγικές δραστηριότητες και δημιουργούνται νέες προοπτικές για τις ελληνικές εταιρείες του διαστημικού τομέα. Όπως τονίζεται, η στρατηγική αυτή επιλογή ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική και ευρωπαϊκή αυτονομία σε έναν τομέα με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη χώρα.