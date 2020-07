Αεροπλάνα και ελικόπτερα πάνω από τις Κεχριές Κορινθίας από το πρωί - Σε ύφεση η φωτιά

Υπενθυμίζεται, ότι ο αρχηγός της Πυροσβεστικής, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός «ότι η φωτιά είναι πλέον στάσιμη», ενώ πρόσθεσε «πως είναι επίτευγμα, που σε μια τέτοια μεγάλη και "δύσκολη" πυρκαγιά, δεν έπαθε κανείς άνθρωπος το παραμικρό».

Εξηγώντας γιατί είναι "δύσκολη" η συγκεκριμένη πυρκαγιά, επισήμανε: «Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε δύσβατες περιοχές, ενώ έφτασαν σε συμπαγή δάση σε λόφους, όπου δεν υπάρχει κανένα σημείο πρόσβασης. Σημειώστε, ότι στα πιο δύσβατα σημεία επιχειρούν δυνάμεις της ΕΜΑΚ».

Επίσης, ο αντιστράτηγος αναφερόμενος στο σχέδιο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, υπογράμμισε: «Εχουμε οργανωμένο σχέδιο και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε δραστικά την φωτιά. Εκτός των άλλων, έχουμε απλώσει σε διάφορα σημεία δίχτυα με σωλήνες, μέσω των οποίων ρίχνουμε νερό από οχήματα, ώστε να πετύχουμε την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Σύμφωνα με την περιφέρεια Πελοποννήσου, «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιοχή της ανατολικής Κορινθίας, στην οποία -παρά προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων- συνεχίζει, για δεύτερη ημέρα, να καίει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις Κεχριές.»

Όπως έγινε γνωστό αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στη διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή Κεχριές Κορίνθου, που επλήγη από δασική πυρκαγιά, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δωρεάν, για την διαχείριση του έργου τους.

??A large #wildfire broke out in #Greece ????close to Kechries and #Corinth. Villages and settlements had to be evacuated as a precaution.

These #Sentinel2 ???????images from 22 July 2020 show the extent of the fire and a large plume of smoke. #Πυρκαγιά#Κεχριέςpic.twitter.com/SAdFPGt7Ol