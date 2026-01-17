Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα: Οι μαρτυρίες, τα σενάρια διαφυγής και η στάση των γονιών της - Real.gr

Για όγδοη ημέρα παραμένει εξαφανισμένη η 16χρονη Λόρα, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να συνεχίζονται.

Πού μένει; Φιλοξενείται; Διατρέχει κίνδυνο; Βρίσκεται ακόμη στην Αθήνα ή έχει φύγει στο εξωτερικό; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.

Άνδρες της Ασφάλειας σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι Αρχές έχουν εστιάσει την προσοχή τους, μεταξύ άλλων, και στα αεροδρόμια, ζητώντας από τις εταιρείες να τους στείλουν τις λίστες των επιβατών από τις 8 Ιανουαρίου με προορισμό τη Γερμανία.

Ψάχνουν ακόμη το ενδεχόμενο η 16χρονη να επιχείρησε να φύγει από τη χώρα με λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγιο Αθήνα – Γερμανία με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σημείο – κλειδί, θεωρείται η οδός Αιγαίου, στου Ζωγράφου. Το σημείο που η 16χρονη είχε ζητήσει να αποβιβαστεί από το ταξί.

Με περιπολίες ερευνούν πιθανά σημεία που θα μπορούσε να έχει βρει καταφύγιο, η Λόρα. Η ανήλικη έχει καλά οργανωμένο σχέδιο γιατί δεν θέλει να γυρίσει σπίτι της, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πέταξε τη σχολική της τσάντα στα σκουπίδια μέσα στην οποία υπήρχαν μπουφάν και ρούχα για να μην την αναγνωρίσει κανείς, αφού οι γονείς της γνώριζαν το ρουχισμό της.

Προβληματίζει η στάση του πατέρα

Όπως αναφέρει το Star, σκιαγραφείται σιγά σιγά μια τοξική σχέση της Λόρας με τον πατέρα της, ο οποίος σε κάθε επαφή που έχει με τους αστυνομικούς φαίνεται να είναι ψυχρός και απόμακρος.

Απαντά μόνο σε ό,τι τον ρωτούν, χωρίς να δίνει πληροφορίες για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. Οι αστυνομικοί μαθαίνουν εκ των υστέρων σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί, τα οποία ο ίδιος δεν ανέφερε ποτέ. Όπως ότι έχει ένα ακόμη παιδί στην Γερμανία με άλλη σύζυγό. Πρόκειται για ετεροθαλή αδελφό της Λώρας που ίδια μπορεί να έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Όλες οι επικοινωνίες γίνονται με μεταφράστρια καθώς μιλάει Γερμανικά και Ρωσικά – αυτό δυσκολεύει στο να καταλάβουν οι αστυνομικοί από τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του περισσότερα πράγματα.

Η στάση που κρατάει ίσως προέρχεται και από το παρελθόν του, καθώς ήταν στρατιωτικός γιατρός στην Οδησσό και, μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, μετανάστευσε στη Γερμανία. Πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, κυρίως μέχρι να πάρει την ιθαγένεια και να μπορεί να εξασκήσει ξανά την ιατρική. Έμεινε στη Γερμανία για 30 χρόνια, μέχρι που αποφάσισε με την οικογένειά του πριν από 4 χρόνια να τα αφήσει όλα πίσω του και να κάνει μια νέα αρχή στην Ελλάδα.

«Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρας στις Αρχές

Την Πέμπτη, για τρεις ώρες, η μητέρα κατέθετε στην Ασφάλεια. Της ζήτησαν να είναι μόνη της, χωρίς τον σύζυγό της. «Αγαπάμε το παιδί μας. Δεν υπήρχε λόγος να φύγει από το σπίτι. Με τον σύζυγό μου έχουμε προστριβές, αλλά σε φυσιολογικά πλαίσια. Για τον καβγά που με ρωτάτε στις 26 Οκτωβρίου ήταν για ένα ζήτημα ρουτίνας, όχι κάτι σοβαρό. Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;» φέρεται να είναι στους αστυνομικούς.

Είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Όπως αποκάλυψε ήδη ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News η Λόρα σχεδίαζε την εξαφάνισή της από τις 26 Οκτωβρίου, εξαιτίας ενός επεισοδίου που συνέβη στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της αλλά και άλλοι συγγενείς κατέθεσαν στις Αρχές πως τότε η 16χρονη είχε ζητήσει από τη μητέρα της να φύγουν από το σπίτι μαζί.

Στην κατάθεσή της η μητέρα της 16χρονης δήλωσε πως ο σύζυγός της ήταν αρκετά αυστηρός με την κόρη τους και γι’ αυτό τον λόγο υπήρχαν πολύ συχνά τριβές.

Από την άλλη, ο πατέρας κατέθεσε πως πράγματι κάνει έλεγχο στην κόρη του, αλλά δήλωσε πως φόβος του είναι μήπως του αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού.