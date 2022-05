Αφγανιστάν: Μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων από το Ισλαμικό Κράτος - Τουλάχιστον 16 νεκροί

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου δεκαπέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία και τις υπηρεσίας υγείας.

«Στρατιώτες του χαλιφάτου πυροδότησαν δύο βόμβες τοποθετημένες σε δύο λεωφορεία (...) και κατόπιν μια τρίτη, τοποθετημένη σε τρίτο λεωφορείο», ανέφερε το ΙΚ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Νατζιμπουλά Ταουάνα, αξιωματούχο των υπηρεσιών υγείας της Μπαλχ, στους δέκα νεκρούς συγκαταλέγονται τρεις γυναίκες.

Στην Καμπούλ, βομβιστική επίθεση σε τέμενος είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της πρωτεύουσας, τον Χαλίντ Ζαντράν.

#Afghan officials say 4 bombs hit minibuses and a #mosque on Wednesday, killing at least 12 people. At least 10 were killed when 3 bombs on separate minibuses exploded in the northern city of Mazar-i-Sharif. The #IslamicState claimed responsibility for the minibus attacks. pic.twitter.com/uq9CLfz03v