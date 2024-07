AFP: Ασφυξία απ’ τους τουρίστες στο πιο «ινσταγκραμικό» νησί της Ελλάδας

Φέτος, η ουρά για να φτάσει κανείς να δει και δια ζώσης την κλασική αυτή εικόνα, μπορεί να ξεπεράσει και τα είκοσι λεπτά.

Η Σαντορίνη αποτελεί βασικό σταθμό στη κρουαζιέρα για την «ελληνική εμπειρία», ωστόσο με τμήματα του νησιού να πλησιάζουν τον κορεσμό, οι αξιωματούχοι εξετάζουν την εφαρμογή περιορισμών.

Από τους 32,7 εκατομμύρια ανθρώπους (αριθμός ρεκόρ) που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πέρυσι, περίπου 3,4 εκατομμύρια, ή ένας στους δέκα, πήγε στο νησί των μόλις 15.500 κατοίκων.

«Πρέπει να θέσουμε όρια αν δεν θέλουμε να βυθιστούμε κάτω από τον υπερτουρισμό», δήλωσε στο AFP ο δήμαρχος της Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος. «Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα επιπλέον κρεβάτι… είτε στα μεγάλα ξενοδοχεία είτε στα ενοικιαζόμενα Airbnb».

Κάθε χρόνο χιλιάδες κινητά υψώνονται ώστε να αποθανατίσουν τη στιγμή που ο ήλιος δύει πίσω απ’ τον ορίζοντα, έπειτα ακολουθούν χειροκροτήματα.

Για κάποιους πιο πονηρεμένους επιχειρηματίες ωστόσο, το φυσικό αυτό φαινόμενο αποτελεί χρυσωρυχείο.

Μια εταιρία, κρέμασε πάνω από 50 αφίσες γύρω από την Οία, για να διαφημίσει τα «ιπτάμενα φορέματα» τα οποία πωλούνται πραγματικά «χρυσά», καθώς η τιμή τους ανέρχεται στα 370 ευρώ, και απευθύνονται σε όποια επιθυμεί να «νιώσει σαν Ελληνίδα θεά» – ή να βγάλει φωτογραφίες.

