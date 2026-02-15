Αφρικανική σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας - «Καλύφθηκε» η Ακρόπολη - Δείτε εικόνες - Real.gr

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής θα αυξάνονται σταδιακά, με το φαινόμενο να αναμένεται να κορυφωθεί το μεσημέρι.

Ήδη η ορατότητα στο λεκανοπέδιο είναι περιορισμένη.

Δείτε εικόνες του ΙΝΤΙΜΕ:

Εικόνες από το Παλαιό Φάληρο:

Αν και η Αττική αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο.

Το Ναύπλιο «πνίγηκε» σήμερα καθώς ένα έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης σκέπασε τον ουρανό της πόλης. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, με τη σκόνη να δημιουργεί ένα εκτυφλωτικό, πορτοκαλί φίλτρο που θόλωσε τα πάντα, από την κορυφή του Παλαμηδιού μέχρι και το Μπούρτζι, το οποίο διακρινόταν μόλις ως μια σκιά μέσα στην ομίχλη.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το argolikeseidiseis:

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το φαινόμενο θα επεκταθεί και προς τη Βόρεια Ελλάδα, επηρεάζοντας γενικότερα την περιοχή των νότιων Βαλκανίων, καθώς η αέρια μάζα κινείται προς τα βορειοανατολικά.