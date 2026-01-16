Αφροδίτη Λατινοπούλου: Συνελήφθη ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι παρακολουθούσε το σπίτι της - Real.gr

Τι κατασχέθηκε από το σπίτι των συλληφθέντων.

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου κατηγορείται ανδρόγυνο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού.

Το ανδρόγυνο, μια 51χρονη και ένας 55χρονος, φέρεται να είχαν εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στην οικία τους με τις οποίες φέρεται να κατέγραφαν τον ιδιωτικό χώρο της πολιτικού.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», κατήγγειλε το ανδρόγυνο αναφέροντας πως υπήρχαν 2 εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας στην οικία τους στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, οι οποίες κατέγραφαν τόσο τον ιδιωτικό χώρο της καταγγέλουσας καθώς και τον κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών των ανωτέρω.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας και οι δύο κάρτες μνήμης αυτών.