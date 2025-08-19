Αυστηρή η τιμωρία για όσους βάζουν φωτιές - Στο επίκεντρο ο εμπρηστής της Πάρνηθας και οι «ύποπτες» φωτιές σε Πάτρα, Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο - Real.gr

Στη σύλληψη 55χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα για εμπρησμούς δασών και άλλα σοβαρά αδικήματα, προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σε βάρος του 55χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για εμπρησμό σε δάση, πράξη που έλαβε χώρα το 2005 στην Πάρνηθα Αττικής και διάταξη του Προέδρου Εφετών Αθηνών, η οποία ορίζει τη διαρκή ισχύ των ενταλμάτων σύλληψης για τον εμπρησμό σε δάση, καθώς επίσης και την κράτησή του μέχρι την οριστική εκδίκαση των κατηγοριών.

Επίσης εκκρεμούσαν καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών, με χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, με ποινή φυλάκισης έξι μηνών και καταδικαστική απόφαση του Πλημμελειοδικείου Αθηνών για εμπρησμό σε δάση, ζωοκλοπή – ζωοκτονία, και παράβαση του Β.Δ. περί κατοχής όπλου και οπλοφορίας δημοσίων δασικών υπαλλήλων και οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας, με ποινή φυλάκισης τριών ετών, έξι μηνών και χρηματική ποινή 3.300 ευρώ.

Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Συλλήψεις για εμπρησμό στην Πάτρα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Συνελήφθη, στην Πάτρα, κατηγορούμενος για εμπρησμό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ο 21χρονος που είχε εμφανιστεί από την αρχή ως μάρτυρας υπεράσπισης του 25χρονου, ο οποίος απολογείτο σήμερα στην ανακρίτρια για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, στις 13-8-2025.

Σε βάρος του 21χρονου, ο οποίος έχει γερμανική υπηκοότητα, αλλά μένει στην Ελλάδα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας, με βάση το οποίο συνελήφθη από τους αστυνομικούς, όταν εμφανίστηκε για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου κρατούμενου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ., ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που, στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Για την υπόθεση εξέδωσαν ανακοίνωση και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τού 25χρονου, οι οποίοι εκπροσωπούν στην παρούσα φάση και τον 21χρονο αλλοδαπό. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, η σύλληψη του 25χρονου δημιουργεί εύλογες απορίες, για το πώς χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς «είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών», ενώ από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει.

Οι δικηγόροι, στην κοινή δήλωση τους υπογραμμίζουν ότι ο 21χρονος προσήλθε στις 13 Αυγούστου αυτοβούλως στην Αστυνομία και δήλωσε οδηγός της μοτοσικλέτας, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος και «δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη· αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Και σημειώνουν: «Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των Αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια».

Οποιο κι αν είναι το σχέδιο των εμπρηστών, πάντως, αυτό που διαπιστώνουν στο πεδίο οι πυροσβέστες, αλλά και οι επιστήμονες, είναι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής οι φωτιές ανάβουν εύκολα (ιδιαίτερα την περίοδο του καιρικού φαινομένου «hot- dry – windy» με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυρούς ανέμους), αλλά δεν σβήνουν με τίποτα. Εξαπλώνονται με τρομακτική ταχύτητα, έχουν τρομερή ένταση και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν.

Κόντρα Κεφαλογιάννη – Πελετίδη για τις δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων στον Realfm: «Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τα σπίτια τους»

Επίθεση στον δήμαρχο Πατρέων εξαπέλυσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στις πυρκαγιές, δίνοντας απάντηση σε αυτά που είπε ο Κώστας Πελετίδης στον Real fm.

Σε έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση εναντίον του δημάρψου λέγοντας πως «η συμπεριφορά του κ. Πελετίδη είναι επικίνδυνη και οι δηλώσεις του για το 112, εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια».

«Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», είπε.

«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» τόνισε ο κ. Κεφγαλογιάννης.

Τα μηνύματα του 112 το οποίο έχει συμβάλει στις εκκενώσεις εκατοντάδων περιοχών από την ημέρα της λειτουργίας του, επέκρινε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστα Πελετίδης, με αφορμή τις πυρκαγιές στην Πάτρα οι οποίες για τρίτο 24ωρο πλήττουν την Αχαΐα λέγοντας χαρακτηριστικά πως, όσοι αγνόησαν τα μηνύματα για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πελετίδης μιλώντας στον Real FM, είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Στην συνέχεια, συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

Ακούστε το ηχητικό:

Επίσης στον Real fm o Κ. Πελετίδης αναφέρθηκε στα προβλήματα ηλεκτροδότησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σε 17 περιοχές της Πάτρας και στην ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ που μετρά μόνο τα κέρδη του. Πρόσθεσε, ότι η διακοπή ρεύματος επιφέρει και διακοπή νερού, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Αναφέρθηκε ακόμα στα προβλήματα και την αγωνία που προέκυψε τις προηγούμενες μέρες για τον ΧΥΤΑ Ξηρόλακκα, όπου το αστικό κράτος δεν έκανε τίποτα παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα του δήμου, για να αποσοβήσει την καταστροφή και τελικά ο χώρος διασώθηκε και δεν πήρε φωτιά χάρη στην έγκαιρη, αποφασιστική και φιλότιμη υπερπροσπάθεια των εργαζομένων του Δήμου.

Ο Κ. Πελετίδης αναφέρθηκε ακόμα στη νομοθεσία που ισχύει, κι έχουν θεσμοθετήσει η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και απαγορεύει την πρόσληψη εργαζομένων στους δήμους για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των πόλεων καθώς και τον οικονομικό στραγγαλισμό του κεντρικού κράτους προς τις τοπικές αρχές. Ενδεικτικό αυτής της πολιτικής είναι πως το κράτος αποδίδει στους δήμους μόλις τα 2 δις από τα 8.2 δις ευρώ των θεσμοθετημένων πόρων, αφήνοντας στο έλεος των καταστροφών τις πόλεις και τα χωριά.

Σημειώνοντας ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο που κριτήριο έχει το κέρδος και είναι σε βάρος του λαού και των λαϊκών οικογενειών, ο Κ. Πελετίδης σημείωσε: «Αν δεν είσαι ικανός να προσφέρεις υπηρεσίες στον λαό, δεν έχεις λόγο ύπαρξης». Είναι καιρός κουμάντο να κάνουν οι πραγματικοί παραγωγοί του πλούτου είπε χαρακτηριστικά.

Ακούστε το ηχητικό: