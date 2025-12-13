Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών – Γιατί είπαν «όχι» στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Ενισχύουν τα μπλόκα τους - Real.gr

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των 57 μπλόκων το Σάββατο (13/12), αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν τη Δευτέρα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους προς τον πρωθυπουργό, στα οποία θα περιμένουν σαφείς απαντήσεις πριν προχωρήσουν σε ραντεβού μαζί του.

Η λίστα των αιτημάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Νωρίτερα το Σάββατο κατά τη διάρκεια της Πανελλαδική Σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν ότι δεν θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ αναμένεται να προχωρήσουν σε κλείσιμο Εθνικών και παρακαμπτήριων οδών.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Οι αγρότες είχαν ξεκαθαρίσει ότι για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα. Ζητούν η συζήτηση να γίνει πάνω σε σαφή και συγκεκριμένη ατζέντα, με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις στα βασικά αιτήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματός τους.

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στη Βουλή

Για την απόφαση των αγροτών τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα της Βουλής, στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό. Ο κ. Μαρινάκης απηύθυνε έκκληση για διάλογο χωρίς κλειστούς δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες.

«Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:00 θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί για να συζητήσουμε», είπε, παραπέμποντας στη στάση που έχει επιδείξει η κυβέρνηση και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού ερμηνεύεται από τους αγρότες ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούν οι κινητοποιήσεις και ως επιτυχία των μπλόκων.

Ενισχύεται η παρουσία των αγροτών στα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων, την δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Παράλληλα, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα, καθώς και ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.