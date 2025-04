Αυτό το Πάσχα με Go For More ψωνίζεις… κερδίζεις - Real.gr

Αγοράζοντας από επιλεγμένα καταστήματα χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας μέχρι τις 21 Απριλίου κερδίζεις πόντους που γίνονται ευρώ!

Οι γιορτινές μέρες του Πάσχα είναι προ των πυλών και νονοί, οικογενειάρχες, ταξιδιώτες σκέφτονται τα απαραίτητα έξοδα που πρέπει να γίνουν για να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες που προκύπτουν τέτοια εποχή.

Η Εθνική Τράπεζα με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More πόντους, δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς που θα… ψωνίσουν φέτος το Πάσχα, ως και τις 21 Απριλίου, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, από επιλεγμένες επιχειρήσεις, να κερδίσουν πόντους που γίνονται ευρώ για τις επόμενες αγορές τους.

Για παράδειγμα, νονοί και νονές, αν ψάχνετε την ιδανική λαμπάδα και τα πιο όμορφα πασχαλινά δώρα, στα παιχνιδάδικα Μουστάκας θα βρείτε αμέτρητες επιλογές. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Μουστάκας ή το moustakastoys.gr και κερδίστε με κάθε σας αγορά με πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας 10% της αξίας της συναλλαγής σας, σε Go For More πόντους.

Ως είθισται πάλι, λόγω ημερών, μαζί με τη λαμπάδα το βαφτιστήρι θα πάρει και παπούτσια. Πραγματοποιώντας τις αγορές σας στα καταστήματα Zakcret Sports ή το zakcret.gr σε αθλητικά είδη και αξεσουάρ, επωφελείστε με κέρδος 10% της αξίας της συναλλαγής σας σε Go For More πόντους με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Όμως δεν είναι μόνο τα βαφτιστήρια που θα πάρουν δώρα. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα κάτι περιμένουν από σας. Ιδανικός προορισμός για πλούσιες επιλογές είναι τα καταστήματα Hondos Center και το hondoscenter.com . Πραγματοποιήστε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε 10% των αγορών σας σε Go For More πόντους.

Πάσχα και φαγητό πάνε μαζί…Στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, όσοι σχεδιάζετε να προσφέρετε πασχαλινό τραπέζι, θα βρείτε όσα χρειάζεστε. Με κάθε αγορά στα σούπερ μάρκετ Μασούτης επωφελείστε με κέρδος 6% της αξίας των αγορών σας σε Go For More πόντους, με χρήση πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

Αν πάλι για σας που το Πάσχα σημαίνει εκδρομή, οι πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας σας βγάζουν κερδισμένους. Προμηθευτείτε καύσιμα κίνησης σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΛΙΝ χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας και κερδίστε 6% της αξίας των συναλλαγών σας σε Go For More πόντους.